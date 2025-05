Alex Poatan "amarela" diante de gigante em treino de sumô no Japão; veja

Alex 'Poatan' protagonizou mais um momento inusitado durante suas viagens ao exterior. Em sua recente passagem pelo Japão, o ex-campeão do UFC acompanhou de perto um tradicional treino de sumô e chegou a ensaiar um desafio com um dos atletas - mas a encarada terminou em risada.

O lutador esteve em um dojo tradicional e observou de perto a rotina intensa dos praticantes da modalidade, que se enfrentavam com empurrões e quedas em tentativas de expulsar o oponente para fora da área de combate. Ao final da atividade, chegou a ficar frente a frente com um dos gigantes, como se fosse aceitar um confronto amistoso (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Mas bastou ele avaliar o tamanho da encrenca para mudar de ideia. "Vou nada", disparou, aos risos, enquanto se afastava. A cena foi registrada e publicada em seus stories no Instagram, rendendo boas risadas entre os seguidores.

Aos 37 anos, Poatan soma conquistas expressivas no MMA. Além de ter sido campeão duplo no Glory, maior organização de kickboxing do mundo, também ergueu dois cinturões no Ultimate: um no peso médio (84 kg) e outro no meio-pesado (93 kg). Atualmente, aguarda uma revanche contra Magomed Ankalaev, último adversário que enfrentou no octógono. Fora das lutas, segue acumulando experiências ao redor do mundo.

Queda no ranking peso-por-peso

A derrota para Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313 fez com que o brasileiro - além de perder o cinturão dos meio-pesados - despencasse no ranking peso-por-peso da organização. Antes membro do top 3, Alex Poatan caiu cinco posições na lista, que não leva em conta as categorias para classificar os melhores lutadores do Ultimate - ocupando, no momento, a oitava colocação.

