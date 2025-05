Água Santa vence, e Portuguesa sofre a primeira derrota pela Série D

Em duelo válido pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, disputado neste sábado, a Portuguesa perdeu por 2 a 1 do Água Santa, na Arena Inamar.

Com seis pontos, o Água Santa é o vice-líder do Grupo 6 do torneio nacional. Já a Portuguesa, que sofreu sua primeira derrota, fica na quarta posição, com quatro pontos.

Pela quarta rodada da Série D, às 17h (de Brasília) deste sábado, a Portuguesa recebe o Rio Branco-ES. Ao mesmo tempo, o Água Santa visita o Porto Vitória.

Os gols do jogo

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Daniel Bahia dominou dentro da área e ajeitou de primeira para Cesinha finalizar, sem chances para o goleiro Bertinato.

O segundo gol do Água Santa veio apenas três minutos depois. Pela esquerda, Renan Castro cruzou para João Guilherme ampliar a vantagem do time da casa.

Já aos 34 da segunda etapa, Pedro Henrique recebeu cruzamento no segundo poste e, de cabeça, tocou na pequena área para Rildo, que anotou o único gol da Portuguesa.

Veja outros resultados pela Série D neste sábado:

Goiatuba 0x0 Itabirito



Central 1×2 América-RN



Goianésia 0x3 Aparecidense



Jequié 1×0 União Araguainense



Juazeirense 1×1 Barcelona-BA



Maracanã 1×0 Iguatu



Parnahyba 0x2 Altos-PI



Treze 1×0 Sousa



Ferroviário 1×0 Horizonte