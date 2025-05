Abel pede paciência com Vitor Roque e evita elogiar Palmeiras: "Não gosto de dar moral"

Neste domingo, Abel Ferreira viu da área técnica o atacante Vitor Roque desencantar e garantir a vitória do Palmeiras sobre o Vasco, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador, entretanto, pede paciência à torcida alviverde com o jogador.

O português usou o exemplo de Giay, que vinha sendo criticado no início da temporada e virou titular da lateral-esquerda. Ele deu uma longa declaração sobre acreditar no processo e afirmou que o clube confia muito no centroavante.

"Para falar do Vitor Roque, tenho que falar do Giay. Uma das funções de um treinador é ajudar os jogadores a evoluir, mesmo em momentos difíceis. O treinador tem que estar lá para lhes ajudar, deixar de fora, mas ao mesmo tempo lhes dar carinho. Se é verdade que muitos torcedores do Palmeiras amam o clube, outros não têm paciência nenhuma. Uma das coisas que esse clube tem é paciência, porque acreditamos no processo. Estamos trocando o gramado no CT, tudo tem um processo. Temos que remover a grama velha, meter areia, esperar, meter as sementes e regar para crescer. Ela agora está começando a crescer, então é preciso cortar, ter paciência até ela engrossar para ficar forte. Aí nós poderemos pisar. Isso acontece com todos os jogadores, sobretudo os mais jovens. 'Ah, mas o Vitor Roque custou não sei quanto, tem que fazer gols'. Ele é um moleque extraordinário, que trabalha, deu um passo atrás para dar três para frente no futuro. Você viu como o grupo comemorou com ele, isso é reconhecimento do trabalho coletivo. Mas é preciso ter paciência, dar carinho nos momentos que eles erram", disse o técnico.

"Às vezes sou demasiado duro com as minhas filhas, e com meus jogadores dou carinho. Mas elas são as minhas filhas, quero excelência. Para chegar lá é preciso cobrar, exigir. Mas esses jogadores jovens como o Giay, o Vitor Roque, o Flaco, é preciso ter essa paciência. O Vitor Roque ainda vai nos ajudar muito. Entendo a cobrança, mas ele precisa entender que o clube acredita muito nele. Se eu faço o que boa parte da torcida manda, precisaremos mandar 20 jogadores embora a cada semana. Calma, paciência. Hoje em dia as pessoas não têm muito, mas aqui no Palmeiras nós temos essa paciência. Quando você treina, se prepara e o gol não vem, pode aparecer uma ansiedade extra nesse miúdo. Vai aparecer no momento de Deus. Ficamos felizes com ele, porque ajudou o Palmeiras", acrescentou.

Abel avalia que os três pontos foram justos, mas evitar tecer elogios à equipe do Palmeiras. Ele não quer "massagear o ego" dos jogadores e também descarta pensar em briga por título neste momento da temporada.

"Para ser sincero, não gosto de dar muita moral à nossa equipe. Se calhar, poderia elogiar mais. Mas sei que às vezes os elogios massageiam o ego. Nós deixamos de estudar, porque já conseguimos uma excelente nota no último teste. Mas isso continua para a próxima semana. Gosto muito de ver a nossa equipe competitiva, meus jogadores celebrando. É difícil deixar o Veiga fora, o Mauricio fora. Mas o Allan entra e dá dinâmica à equipe. Temos que tentar ser coerentes, a equipe estava pedindo outras características nesse momento. Não o Veiga, nem o Mauricio. Ainda está muito no início, não olho muito para a classificação. Queremos somar pontos, hoje somamos mais três. Esse é o nosso objetivo, chegar em dezembro e estar em primeiro. Agora pouco importa. Temos que estar lá em cima, em primeiro, segundo ou terceiro, próximos dos outros. É importante chegar nos últimos dez metros na disputa. Se fizermos isso, vamos disputar o título como fizemos nos últimos anos", declarou.

"Na primeira parte faltou mais velocidade, mais dinâmica e primor técnico. Mas, com uma pista dessas, não vai ser muita dinamismo. Não vai. No final fica uma partida bem conseguida, a estratégia não foi muito diferente do que fizemos no último jogo. Os três pontos, na minha opinião, são justos", concluiu.

O Verdão precisa secar o Flamengo para se manter na ponta da tabela de classificação do Brasileiro. O time paulista possui 16 pontos, contra 14 dos cariocas, que estão no segundo lugar. O Rubro-Negro encara o Cruzeiro neste domingo e, se tropeçar, não conseguirá roubar a liderança da equipe de Abel Ferreira.

O Palmeiras agora volta às atenções para a Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o time de Abel Ferreira enfrenta o Cerro Porteño, no Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).