Abel faz mudanças no Palmeiras e terá Veiga no banco contra o Vasco; veja escalações

O Palmeiras está definido por Abel Ferreira para o jogo deste domingo contra o Vasco, em Brasília, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador fez mudanças pontuais no time e terá uma novidade no banco de reservas.

Abel sacou Vanderlan e Lucas Evangelista e promoveu as entradas de Piquerez e Richard Ríos. O meia Raphael Veiga, recuperado de uma luxação no ombro esquerdo, está relacionado e aparece como opção para o segundo tempo.

A escalação do Alviverde tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Estêvão; Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque.

Cheguei com meus 11 titulares! ? pic.twitter.com/YTq4CvHNv3 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 4, 2025

O Verdão ocupa o segundo lugar da tabela, com 13 pontos, e pode assumir a liderança em caso de vitória e tropeço do Flamengo. Apesar do revés para o Bahia na última rodada do Brasileirão, a equipe vive um bom momento, vem de vitória na Copa do Brasil e soma 17 jogos de invencibilidade como visitante.

Do outro lado, o Vasco se encontra em uma fase ruim. O time carioca não vence há cinco partidas e demitiu o técnico Fábio Carille após a derrota para o Cruzeiro na rodada passada. O interino Felipe assumiu a equipe e estreou com um empate diante do Operário-PR, pela Copa do Brasil.

O Cruzmaltino, no momento, é o 12º colocado da Série A, com sete pontos. Para enfrentar o Palmeiras, Vegetti e Coutinho foram preservados e sequer estarão no banco de reservas.

O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Loide Augusto e Rayan.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. O árbitro do confronto é Davi de Oliveira Lacerda (ES), que será auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR). Rafael Traci (SC) comandará o VAR.