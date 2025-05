Abel discursa sobre paciência após Vitor Roque quebrar jejum no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira falou longamente sobre a quebra do jejum de Vitor Roque, que marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras na vitória sobre o Vasco. O português discursou sobre paciência e deu o exemplo de Giay para pedir mais tempo aos seus jogadores.

Papel do treinador. "Para falar do Vitor Roque, tenho que falar do Giay. Uma das funções do treinador é ajudar o jogador a evoluir. Mesmo em momentos difíceis em sua travessia, o treinador tem que estar lá para ajudar, para deixá-los de fora, mas ao mesmo tempo para lhes dar carinho. E se é verdade que muitos torcedores amam o Palmeiras, outros não têm paciência nenhuma. Quero dizer que uma das coisas que esse clube tem e este treinador adora neste clube é paciência. Nós acreditamos no processo"

Dar carinho. "E a expectativa de que o Vitor Roque custou tanto e tem que chegar aqui (e resolver)... Não, é um menino espetacular, que trabalha, é humilde para dar um passo atrás para no futuro dar três passos à frente. Vocês viram como o grupo festejou o gol dele, isso é reconhecimento do trabalho coletivo. Mas é preciso ter paciência e acho que mais que paciência, que acho que eu tenho, pelo menos com meus jogadores, é carinho para lhes dar nos momentos que eles erram"

Palmeiras tem paciência. "Vitor Roque tem pela frente ainda dez, 15 anos, e ainda vai nos ajudar muito. Entendo a cobrança de uma parte, então é preciso que ele entenda isso. O clube acredita muito nele. É preciso ter paciência, como foi com o Giay. Vocês estão vendo o Giay. Se faço o que boa parte da torcida manda, nós todas as semanas temos que mandar 20 jogadores embora e às vezes o treinador também. Calma. Hoje em dia não temos muito, mas no Palmeiras temos"

Confira outras respostas de Abel Ferreira em entrevista coletiva:

Importância do gol de Vitor Roque e análise do jogo

"Quando você prepara e o gol não vem, pode criar uma ansiedade no jogador jovem. Continuamos com o processo. Ficamos felizes por ele. Ajudou o Palmeiras em um jogo que na primeira parte faltou mais dinâmica e primor técnico, mas sinceramente não é para dar uma justificativa, mas com uma pista dessas, a corrida não vai ser muito dinâmica. No final, foi uma vitória boa, com uma estratégia não muito diferente do último jogo. Nosso adversário mudou e não estávamos esperando que eles viessem em um 4-4-2 losango, mas nos adaptamos rapidamente. A vitória foi justa"

Metáfora do gramado

"Agora estamos a trocar o gramado. Falando nisso, este estádio é belíssimo, mas isso é uma pista cheia de buracos. É difícil de um carro aqui trabalhar nas curvas ou atingir a velocidade máxima. Estamos trocando o gramado no CT e tudo tem um processo. Temos que remover a grama toda, temos que colocar areia, esperar, colocar as sementes, esperar para regar. Ela começa a crescer, depois é preciso cortar e ter paciência até ela engrossar, ficar forte e depois poderemos pisar em cima à vontade porque ela não vai morrer. Isso acontece com todos os jogadores, sobretudo os mais jovens"

Reflexão sobre imediatismo

"Imediatismo não é um dos problemas do futebol brasileiro, é do mundo. Hoje queremos tudo para ontem. Você consegue ver vídeos de cinco minutos? Os vídeos são feitos de 30 segundos agora. Quando eu falo paciência, não é só para torcedores do Palmeiras. É geral. Vivemos um momento onde há pouco paciência. Por isso os vídeos curtos. Ninguém está disposto a estar 30 minutos. O problema é que o processo de crescimento de um jogador, de um homem, de um bebê, tem tempo. Maturidade é preciso tempo. Não é só no futebol brasileiro. Na Inglaterra a média chegou a ser de oito anos, mas agora é raríssimo. Temos o Guardiola, o Klopp que nem ele próprio aguentou. Está assim. Nós não somos perfeitos. Acertamos e erramos. Hoje nos permitimos pouca margem para errar. Temos que permitir isso aos jogadores. No treino, não querem saber: jogam, falham e pronto. No jogo, não se permitem. López falhou o gol agora. Qual é o problema? Neymar nunca errou? Ronaldo nunca falhou? Falham. Temos que nos permitir para não sermos nós próprios os primeiros sabotadores de nós mesmos."

Estêvão

"Não quero pensar nisso. Imaginem com a pista top, do Camp Nou, aquele tapete. Se todos tiverem um pouco de paciência. O treinador para onde ele for, a equipe... Não vou continuar para não inchar o ego dele. Não quero pensar nisso. Quando chegar momento dele ir embora, é um prêmio para todos nós, para a formação do Palmeiras. Não é o primeiro, nem vai ser o útil. Prometo que no final, vou fazer a minha seleção, no dia que for embora. Dos jogadores que ajudamos a vender. Ver se consigo fazer um time só com esses jogadores. Quando chegar a esse problema, vou resolvê-lo."

Veiga

Talvez nos últimos quatro anos, tirando o ano passado, tenha sido o jogador mais regular, se não um dos melhores do futebol brasileiro dos últimos anos. Basta ver os números dele. Só que o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. São oito anos no Palmeiras. No início foi duro para ele, vi gente queimando camisa dele. No ano seguinte, chegou a ir a seleção. Não há problema ficar no banco e quando jogar voltar a ajudar. Fazer o que ele fez nos últimos quatro anos, me diga um jogador que tenha conseguido no Brasil um rendimento e performance, gols e assistências, como ele. Não tem. Desafio. Talvez essa parada tenha sido boa para ele. Imagina a minha sorte de ter o Veiga no banco. Ele ajuda de muitas maneiras, é um capitão invisível. Talvez seja dos jogadores que mais ajuda a entender o que é o Palmeiras, a torcida, a exigência. Ajuda os mais jovens, integra e adaptação dos que chegam. Eu valorizo muito isso. Nunca o deixamos sair mesmo com propostas e mesmo ele dizendo: 'mas eu estou no banco'. Mesmo estando no banco, o clube reconhece esse trabalho invisível. Não preciso nem falar do jogador. Ninguém é obrigado a estar sempre nota 10. Às vezes temos que nos permitir, e é permitido passar momentos em que as coisas não estão saindo e nós como comissão vamos ajuda-lo para que volte àquilo que sempre foi e vai nos ajudar.