Zubeldía vê falta de efetividade em novo empate do São Paulo e projeta retornos para a Libertadores

O São Paulo conheceu seu sexto empate no Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, o Tricolor só empatou com o Fortaleza, em 0 a 0, no Morumbis, em compromisso válido pela sétima rodada da competição. Ferreira perdeu um pênalti para o Tricolor na etapa final.

Zubeldía precisou realizar alterações forçadas na escalação do São Paulo nesta sexta-feira. Uma delas, por exemplo, foi a entrada de Bobadilla na vaga de Marcos Antônio, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Além disso, o treinador também optou por colocar Ferraresi na lateral direita.

O São Paulo, além disso, teve uma lista extensa de desfalques para o embate contra o Fortaleza. Enzo Díaz também cumpriu suspensão, enquanto Calleri, Arboleda, Oscar, Pablo Maia, Henrique, Igor Vinícius e Luiz Gustavo seguem entregues ao departamento médico. Com isso, o técnico precisou resolver um quebra-cabeça para decidir o 11 inicial.

"Não parece que estamos trabalhando para encontrar soluções? Parece que a aparição de vários jogadores, como de Lucas Ferreira, Alves, Marcos Antônio, não tem sido soluções? A presença de Ferraresi? Foram soluções que tivemos para todos essas inconveniências. Hoje, lamentavelmente falhamos um pênalti claro. Nosso primeiro tempo foi complicado. No segundo tempo já encontramos mais espaços. Sempre são partidas muito duras contra o Fortaleza, assim indica a história recente. Falhamos dois pênaltis nesse campeonato, mas acontece. Todos estão fazendo um esforço enorme e, por pequenos detalhes, não temos mais pontos", afirmou o técnico.

Zubeldía também fez uma breve análise da partida e entendeu que faltou efetividade para que o São Paulo deixasse o Morumbis com os três pontos. Além do pênalti desperdiçado por Ferreira, o Tricolor também teve uma chance de ouro com Lucas Ferreira, que perdeu cara a cara com João Ricardo.

"Estamos competindo no Brasileirão. São muitos empates, e até preferiria perder e ganhar do que empatar. Mas isso não se planeja. Não pensávamos que poderíamos perder dois pênaltis, e no futebol é assim, se falha. O contexto que vivemos em todos esses jogos, a equipe sempre deu a cara. Hoje, o primeiro tempo nos custou muito. A resposta é simples. O Fortaleza é um time aguerrido, tem bons jogadores, nome a nome. Eles se sentiram um pouco mais cômodos no primeiro tempo. Tínhamos que começar o segundo tempo como fizemos. Era óbvio que, no segundo tempo, eles poderiam sentir um pouco, e nos primeiros minutos do segundo tempo, encontramos os espaços que queríamos. Mas depois de perder o pênalti, não é fácil se reacomodar. Contra equipes como o Fortaleza, se ganha sendo eficaz. Tivemos três grandes chances e tínhamos que ter convertido uma. Ganhar dessas equipes não é fácil, são programadas para competir. E com um futebol simples, tínhamos que ter aproveitado as nossas chances. Não foi como queríamos, mas acontece e temos que virar a página", avaliou Zubeldía.

Por fim, o técnico também deu uma previsão sobre o retorno de alguns lesionados para o duelo contra o Alianza Lima, do Peru, pela Copa Libertadores. O torcedor são-paulino pode, portanto, ter algumas boas notícias.

"Sobre Oscar e Pablo Maia, temos que rever nesses dias. É provável que Oscar não esteja. Ele está bem, mas precisa de mais treinamentos. Já o caso de Pablo Maia, acho que sim, pode viajar. Também necessita mais tempo (de treino), mas pode viajar. E no caso de Arboleda, já está disponível", explicou o argentino.

Com o resultado desta sexta-feira, o São Paulo somou seu sexto empate no Brasileirão, mas apesar disso, se manteve invicto no torneio. O Tricolor paulista alcançou os nove pontos e figura na oitava colocação, mas pode perder posições com o decorrer da rodada, que foi aberta nesta sexta-feira.

O São Paulo, agora, volta suas atenções para a disputa da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, o Tricolor visita o Alianza Lima, do Peru, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, pela quarta rodada do Grupo D do torneio continental.

"A equipe está trabalhando, se sacrificando. Estamos dando frente com o que temos, como podemos, e com um monte de dificuldades, que não podemos nos esquecer. Estivemos muito perto de ganhar hoje. Falhamos um pênalti. Era converter e ganhávamos. Mas estamos fazendo um esforço muito grande", finalizou o treinador.