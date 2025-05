'Prefiro só ganhar ou perder', diz Zubeldía após novo empate do São Paulo

O técnico Luis Zubeldía lamentou mais um empate do São Paulo no Brasileirão. Após a sexta igualdade em sete jogos na competição, o treinador argentino disse mais de uma vez que preferiria que o futebol tivesse só vitórias ou derrotas.

A sequência de empates não era o que queríamos. Gosto mais de algumas vitórias e até derrotas do que empatar. Não gosto de empatar [...] São muitos empates. Eu preferia perder ou ganhar do que empatar, ter uma sequência de vitórias e de derrotas. No final, os números somam mais.

Luis Zubeldía

O que mais ele disse?

Pênaltis perdidos contra Fortaleza e Sport. "Perdemos um pênalti em momento chave. O primeiro tempo foi complicado, encontramos os espaços com os jogadores mais rápidos no segundo. Os jogos com o Fortaleza são sempre duros. Lamentavelmente, perdemos dois pênaltis neste campeonato, onde acho que poderiam nos ter levado a uma situação melhor. Acontece. Creio que todos fazem um esforço enorme e por pequenos detalhes não temos mais pontos."

Não se ganha só com escudo. "Não é por isso que tenho que tirar todos os demais. Claro que para a história do São Paulo não é o suficiente, mas estamos dando frente com o que temos, podemos e com um monte de dificuldades. Se esquecemos disse e acharmos que podemos ganhar só com o escudo, times como o Fortaleza podem nos vencer tranquilamente."

Atuação hoje. "No contexto que vivemos esses jogos, sempre demos a cara. Tivemos momentos bem e hoje o primeiro tempo nos custou muito. O Fortaleza é uma equipe forte, eles têm bons jogadores e o importante sobre essa etapa foi que eles se sentiram mais cômodos. Começaram o segundo tempo como terminaram, pressionando. O desgaste que pode ter uma equipe como Fortaleza, era óbvio que podiam sentir um pouco. Foi quando encontramos os espaços que queríamos. Perder um pênalti é algo que não é fácil de se reacomodar, ainda mais contra uma equipe que é dura. Contra times assim, você ganha sendo eficaz. Tivemos três chances de gol e teríamos de ter convertido uma delas."

São Paulo vai priorizar copas? "Não, estamos competindo no Brasileirão. Isso não se planifica. Não pensávamos que íamos perder dois pênaltis em momentos chave, mas o futebol é assim."

Minutagem definida. "O que menos gostaria de fazer era tirar o Ferreirinha depois de perder o pênalti, mas era algo planejado. Lamentavelmente, isso era uma quantidade de minutos que estava combinada com o departamento médico, não foi uma decisão minha. Tínhamos de fazer. Ao mesmo tempo, Lucas não podíamos usar por mais de 30 minutos. Lucas Ferreira creio que está trabalhando muito, competindo com jogadores experientes e mesmo assim nunca baixou os braços, sempre tenta o drible, tem personalidade, velocidade, determinação."

Wendell. "Não teve continuidade nos últimos tempos na Europa, por isso contratamos dois laterais para a esquerda. Era difícil contratar dois laterais. Quando ninguém pensava em Enzo, nós estávamos convencidos de que ele era um bom reforço. Quando surgiu o William Gomes, permitiu destravar uma opção mais, o Wendell, que já falamos desde o ano passado. Claro, tem um período de adaptação, estava fora havia muito tempo. Teve muitas partidas na Alemanha e em Portugal. É um jogador de categoria, muito bom. Hoje, ele pôde terminar a partida. É uma boa notícia, porque se você termina um jogo como hoje, acho que para ele é importante ser titular em casa."

Renovação de Cédric. "Foi uma boa surpresa para nós. Sem tanta rodagem nos últimos tempos, ninguém pensava que podia se adaptar rápido. Teve sequência de jogos, o protegemos jogando mais à frente, em outros momentos baixamos ele para a lateral. Foi uma boa estratégia para que ele pudesse mostrar esta adaptação. Sobre os anos da renovação, são negociações. Nisso eu não me meto. O que ele fez foi ótimo. Se são dois anos ou três anos de renovação, foge a mim."

Houve recomendação para não tomar cartões? "Não havia nada disso. Não prestamos atenção nisso. Quando acontecem as situações, tratamos de solucionar, como foi com o Marcos Antônio hoje. Vamos solucionando conforme acontecem."

Oscar, Arboleda e Pablo Maia. "Temos de ver nos próximos dias. É provável que Oscar não esteja. Ele está bem, mas precisa de mais treinos. No caso do Pablo Maia, ele pode voltar. Ele também precisa de mais tempo, mas pode ser que viaje. No do Arboleda, já está disponível."