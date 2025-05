Zagueiro do Inter se revolta com juiz contra Corinthians: '11 contra 12 nessa porcaria aqui'

Corinthians e Internacional fizeram um jogo tenso e emocionante em Itaquera, neste sábado, pela 7ª rodada do Brasileirão. Com três gols de Yuri Alberto, o time da casa levou a melhor sobre os visitantes, que saíram revoltados da Neo Química Arena. Mais do que o resultado negativo, o que incomodou os jogadores do clube gaúcho foi a arbitragem de Paulo Cesar Zanovelli (MG).

Vitão, zagueiro do Inter, não poupou palavras para criticar o juiz. Em depoimento depois do jogo, ele enfatizou que jogar no estádio do Corinthians é constantemente problemático. "A gente sabe que aqui é sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa, mas, infelizmente, aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim", avaliou o jogador.

"Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto, que já tinha tomado cartão, tinha que ter tomado outro, tinha que ter sido expulso também. Mas é normal", acrescentou Vitão, referindo à expulsão do volante do Inter em lance com Raniele, aos 15 minutos da segunda etapa.

Depois, Vitão aumentou o tom das suas críticas. "Teve um lance do pênalti no Wesley, o VAR nem chamou pra olhar. Mas é assim, bota esse árbitro c***do. pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre assim, é 11 contra 12 nesse porcaria aqui", finalizou revoltado.

O resultado positivo fez o Corinthians subir cinco posições na tabela, ocupando a 7ª colocação, com 10 pontos. O Inter ficou um degrau abaixo, com nove. O próximo compromisso alvinegro é com o Mirassol, no próximo sábado, fora de casa. Enquanto isso, os colorados visitam o Botafogo no Rio, no próximo domingo.