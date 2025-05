Yuri brinca após cravar hat-trick no Inter, seu ex-time: 'Forma de carinho'

Do UOL, em São Paulo

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, brincou após marcar um hat-trick no Inter, seu ex-clube — ele defendeu a camisa da equipe gaúcha entre 2020 e 2021. O camisa 9 falou na zona mista após o alvinegro vencer o adversário por 4 a 2 na Neo Química Arena.

O que ele falou?

Forma de "carinho". "Em relação à 'lei do ex', eu gosto muito. São desafios bem grandes para nós jogadores. Poder demonstrar essa minha forma de carinho aos meus ex-clubes é me entregando ao máximo e respeitando o clube que defendo também."

Preparação especial? "É querendo ajudar o Corinthians sempre. Sempre que tiver oportunidade de marcar, ainda mais contra grandes clubes, vai ser importante. Desde meu primeiro gol em clássico eu comemorei [contra ex-clubes], então tenho que comemorar todos, senão seria uma falta de respeito com o Corinthians."

Agradecimentos. "É muito gratificante marcar um hat-trick, desde 2022 eu não fazia um. Foi uma noite muito especial. Sem meus companheiros, eu não conseguiria alcançar essas marcas."

Artilheiro do Corinthians no século (68 gols). "Fico muito honrado de chegar nesta grande marca pelo maior clube do Brasil. É agradecer pelo carinho de todos. Sei que o Romero está bem próximo, é um cara que tenho um carinho absurdo. É gratificante estar nesta lista ao lado dele, Jô, Tévez..."