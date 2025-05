Yuri Alberto comemora hat-trick e exalta Dorival: 'Cara de muito respeito'

O Corinthians venceu o Internacional na Neo Química Arena por 4 a 2, com três de Yuri Alberto e um de Coronado, de cavadinha. O camisa 9 comemorou os gols e elogiou o trabalho de Dorival Junior, novo treinador da equipe.

O que aconteceu

O atacante do Timão disse que o técnico ainda tem muito a ajudar o elenco com sua experiência, visando a conquista de mais objetivos com a camisa alvinegra.

O professor tem bastante ideia ainda para implementar pra nós, pra acrescentar nossas variações e tem nos ajudado bastante, que nos ajudou ainda mais a estar mais perto de conquistar grandes títulos aqui pra nossa camisa. A mensagem da grandeza dele, da experiência que ele teve agora na seleção, então é um cara de muito respeito. Yuri Alberto, ao Prime Video

Yuri Alberto ainda lembrou o longo período sem anotar um hat-trick - o último que anotou pelo Corinthians aconteceu em 2022, na vitória sobre 4 a 1 contra o Atlético-GO, na Copa do Brasil.

Eu estou muito feliz, cara. Desde 2022, sem marcar um hat-trick, eu gosto muito disso. É uma marca muito importante. Agradecer as torcedas, agradecer a entrega do time hoje. A gente merece demais e essa vitória vai ser muito importante para o restante do campeonato.

Igor Coronado, autor do último gol do Corinthians, elogiou Yuri e relatou merecimento por parte do camisa 9: "Estamos trabalhando, esse menino aqui luta muito, a gente já sabe tudo o que ele passou e ele merece tudo o que ele fez hoje. Isso mostra a qualidade dele e a gente espera poder desfrutar cada vez mais".