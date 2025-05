Vitão se revolta após Corinthians x Inter: 'É 11 contra 12 nesta porcaria'

Do UOL, em São Paulo

O zagueiro Vitão, do Inter, se revoltou com a arbitragem de Paulo César Zanovelli na derrota para o Corinthians, em jogo do Campeonato Brasileiro ocorrido hoje na Neo Química Arena.

O que ele falou?

A gente sabe que aqui [na Neo Química Arena] é sempre assim. Nosso veio time veio de uma sequência muito boa, mas infelizmente aqui dentro a gente sempre tem que jogar contra 12. É sempre assim. Nunca o que o Bruno Henrique fez é falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha cartão e tinha que ter tomado outro. Mas é normal. Teve o pênalti do Wesley que o VAR nem chamou para olhar... quando bota árbitro cagado para apitar jogo vai ser assim mesmo. É sempre assim. É 11 contra 12 nesta porcaria aqui Vitão, do Inter, ao Amazon Prime Video

Os lances reclamados

Bruno Henrique: o volante tomou o segundo amarelo aos 15 minutos do 2° tempo após falta dura em Raniele.

Gol anulado [Yuri Alberto]: para Vitão, o atacante do Corinthians deveria ter tomado cartão no que seria o gol corintiano — depois, no fim do jogo, o atacante tirou a camisa após marcar de pênalti e acabou recebendo seu primeiro (e único) amarelo.

Pênalti em Wesley: ainda no 1° tempo, o atacante do Inter se enroscou com Yuri Alberto dentro da área defendida por Hugo Souza. O lance, considerado normal ainda em campo, não chegou a ser revisado.