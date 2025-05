Vasco x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da sétima rodada do Brasileirão

Depois de estrear na Copa do Brasil, o Palmeiras volta o foco à disputa do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Verdão enfrenta o Vasco, pela sétima rodada da competição. A bola rola no Mané Garrincha, a partir das 16 horas (de Brasília).

O Palmeiras perdeu a invencibilidade no Brasileirão na última rodada ao ser derrotado pelo Bahia, por 1 a 0, no Allianz Parque. O resultado interrompeu uma sequência de sete vitórias da equipe de Abel Ferreira. Por outro lado, para voltar a vencer no torneio, o time aposta na invencibilidade como visitante na temporada.

O Vasco, por sua vez, não vence no Brasileirão há três jogos. A última vitória foi no dia 12 de abril, quando bateu o Sport, por 3 a 1. Na última rodada, o Cruzmaltino foi derrotado pelo Cruzeiro, por 1 a 0, o que ocasionou a demissão do técnico Fábio Carille. Felipe Loureiro comanda o time de forma interina.

As equipes ocupam partes distintas na tabela do Brasileirão. O Palmeiras é o vice-líder, com 13 pontos, um de distância do Flamengo, primeiro colocado. Ao todo, a equipe tem quatro vitórias, um empate e uma derrota. O Vasco está em 11° lugar, com sete pontos a um de distância da zona de rebaixamento. Até o momento, o time carioca tem duas vitórias, um empate e três derrotas.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira tem a expectativa de contar com dois retornos: do lateral direito Mayke e do meio-campista Raphael Veiga. Ambos avançaram no processo de transição física nesta semana e treinaram normalmente com o elenco na preparação para o jogo.

Por outro lado, seguem como baixas o zagueiro Micael (entorse no tornozelo esquerdo), o lateral Marcos Rocha e o atacante Bruno Rodrigues, ambos em transição física.

Do lado do Vasco, o Interino Felipe Loureiro tem três baixas confirmadas para o confronto com o Palmeiras. São eles: Payet (lesão no joelho), Maurício Lemos (fratura na costela), Estrella (transição física) e David (cirurgia no joelho).

No meio de semana, ambos os times tiveram compromissos pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Palmeiras venceu o Ceará, por 1 a 0, no Castelão, enquanto o Vasco empatou por 1 a 1 com o Operário-PR, no Germano Kruger.

Palmeiras e Vasco se enfrentaram pela última vez em setembro de 2024, pela 27ª rodada do Brasileirão. Na oportunidade, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Flaco López, também no Mané Garrincha.

FICHA TÉCNICA



VASCO X PALMEIRAS

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 4 de maio de 2025 (domingo)



Hora: às 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)



VAR: Rafael Traci (SC)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Coutinho e Nuno Moreira; Rayan e Vegetti.



Técnico: Felipe Loureiro

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs (Murilo), Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Felipe Anderson (Mauricio); Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira