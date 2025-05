Trio treina com o elenco, e Palmeiras fecha preparação para pegar o Vasco; veja time provável

Neste sábado, na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o Vasco, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, com uma novidade: a presença de três atletas em transição, dentre eles Marcos Rocha, que treinou junto ao restante do elenco pela primeira vez desde a sua recuperação. Ambas as equipes se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília).

Sob o comando de Abel Ferreira e sua comissão, o Verdão ensaiou bolas paradas ofensivas e defensivas e fez uma atividade técnica em campo reduzido. O meio-campista e os laterais Mayke e Marcos Rocha, todos em transição, participaram do treino com os demais jogadores.

Os dois primeiros já haviam treinado com os outros atletas na última sexta, enquanto Rocha voltou a ser integrado aos trabalhos hoje. Por outro lado, seguem como baixas o zagueiro Micael (entorse no tornozelo esquerdo) e o atacante Bruno Rodrigues, ambos em transição.

Desta forma, a escalação do Palmeiras deve contar com: Weverton; Giay (Mayke), Bruno Fuchs (Murilo), Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Felipe Anderson (Mauricio); Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

O Palmeiras perdeu a invencibilidade no Brasileirão na última rodada ao ser derrotado pelo Bahia, por 1 a 0, no Allianz Parque. O resultado interrompeu uma sequência de sete vitórias da equipe de Abel Ferreira. Por outro lado, para voltar a vencer no torneio, o time aposta na invencibilidade como visitante na temporada.

O Vasco, por sua vez, não vence no Brasileirão há três jogos. A última vitória foi no dia 12 de abril, quando bateu o Sport, por 3 a 1. Na última rodada, o Cruzmaltino foi derrotado pelo Cruzeiro, por 1 a 0, o que ocasionou a demissão do técnico Fábio Carille. Felipe Loureiro comanda o time de forma interina.