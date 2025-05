Transmissão ao vivo do UFC Des Moines: veja horários das lutas e onde assistir

Cory Sandhagen e Deiveson Figueiredo medem forças na noite de hoje na luta principal do Des Moines, nos Estados Unidos. O card principal começa a partir das 23h (de Brasília).

Onde assistir? A transmissão ao vivo do evento será feita pelo UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma). O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar no YouTube.

Sandhagen retorna ao cage como quem tem contas a acertar. Após passar perto do topo, o ex-desafiante interino quer provar que ainda pertence à nata do peso-galo. O norte-americano soma três vitórias nas últimas quatro batalhas.

Deiveson Figueiredo, por sua vez, segue trilhando seu segundo reinado, agora em novos domínios. Desde que deixou o peso-mosca para encarar adversários maiores, o "Deus da Guerra" impôs sua força: derrotou nomes de peso como Font, Garbrandt e Vera. Agora, busca mais um triunfo para seguir na cola do topo da categoria.

O card também terá Marina Rodriguez representando o Brasil. A peso-palha enfrenta a canadense Gillian Robertson em duelo decisivo no card preliminar.

UFC Kansas City -- Card completo do evento

Card Principal — a partir das 23h (de Brasília)

Cory Sandhagen x Deiveson Figueiredo

Reinier De Ridder x Bo Nickal

Santiago Ponzinibbio x Daniel Rodriguez

Montel Jackson x Daniel Marcos

Cameron Smotherman x Serhiy Sidey

Jeremy Stephens x Mason Jones

Card Preliminar — a partir das 20h (de Brasília)

Yana Santos x Miesha Tate

Ryan Loder x Azamat Bekoev

Marina Rodriguez x Gillian Robertson

Gaston Bolanos x Quang Lee

Thomas Petersen x Don'Tale Mayes

Juliana Miller x Ivana Petrovic

