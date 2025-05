Transmissão ao vivo de Valladolid x Barcelona em La Liga: veja onde assistir

Valladolid e Barcelona se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no José Zorrilla, em Valladolid, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir ao vivo? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Com 76 pontos, o Barcelona quer seguir com uma liderança confortável na La Liga. A equipe de Hansi Flick venceu o Mallorca por 1 a 0, na última rodada da competição.

Os culés também tentam virar a chave do confronto decisivo na Champions League. A equipe empatou em 3 a 3 com a Inter de Milão, no meio de semana, no jogo de ida da semifinal.



Em crise, o Valladolid está na lanterna. O time foi derrotado nas últimas cinco partidas que fez pela competição.

Valladolid x Barcelona -- Campeonato Espanhol