Transmissão ao vivo de Fluminense x Sport pelo Brasileirão: veja onde assistir

Fluminense e Sport medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Premiere (pay-per-view) transmite o jogo ao vivo.

Com 10 pontos somados, o Fluminense tenta se recuperar após duas rodadas sem vitória. Na última partida pela competição, o Tricolor foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 0, no Nilton Santos.

Os cariocas entraram em campo no meio da semana pela terceira fase da Copa do Brasil. A equipe de Renato Gaúcho venceu o Aparecidense por 1 a 0, no Maracanã.

O Sport vive um momento mais delicado. O Rubro-Negro ainda não venceu no Brasileirão e ocupa a lanterna, com apenas dois pontos.

Fluminense x Sport -- Brasileirão 2025