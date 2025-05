Surfe: Luana cai em 'bateria da morte' e vai à repescagem na Gold Coast

Não foi fácil a estreia de Luana Silva na etapa da Gold Coast, na Austrália, a sexta do Circuito Mundial de Surfe desta temporada. A brasileira caiu logo de cara na chamada "bateria da morte" e acabou ficando em terceiro, o que a levou direto para a repescagem.

Neste sábado, em Burleigh Heads, Luana enfrentou ninguém menos que a atual campeã mundial, Caitlin Simmers, e a lenda Stephanie Gilmore - dona de oito títulos e considerada por muitos a maior surfista de todos os tempos.

O que aconteceu

Caitlin, de apenas 19 anos, mostrou porque é a líder da nova geração e venceu a bateria com 13,23 pontos.

Stephanie Gilmore fez a festa da torcida em Burleigh Heads Imagem: Beatriz Ryder/WSL

Steph, que não está disputando o Tour em 2025, mas entrou como convidada especial, avançou em segundo com 12,70. Já Luana somou 10,36, numa boa atuação, mas insuficiente diante do nível das adversárias.

Segunda chance

Agora, a brasileira terá uma nova chance de seguir viva na etapa. Na repescagem, ela enfrenta a norte-americana Sawyer Lindblad e a basca Nadia Erostarbe.

Vale vaga na fase seguinte — e, mais do que isso, a chance de continuar na briga para escapar do corte do meio da temporada e disputar a segunda metade do Mundial da WSL.