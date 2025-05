Sem Payet e Lemos, Vasco divulga lista de relacionados para pegar o Palmeiras

Neste sábado, o Vasco divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Palmeiras, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, sem Payet e Lemos. Ambas as equipes se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O técnico interino Felipe, que assumiu o comando após a demissão de Fábio Carille no último domingo, fez os últimos ajustes na equipe na manhã deste sábado, no CT Moacyr Barbosa.

Para o embate, o Vasco não poderá contar com o meia Payet e com o zagueiro Maurício Lemos. Enquanto o francês realiza trabalhos de força, condicionamento físico e corridas lineares no campo após lesão no joelho direito, Lemos segue em recuperação devido a uma fratura na 12ª costela direita.

As equipes ocupam partes distintas na tabela do Brasileirão. O Vasco está em 11° lugar, com sete pontos a um de distância da zona de rebaixamento. Até o momento, o time carioca tem duas vitórias, um empate e três derrotas.

Já o Palmeiras é o vice-líder, com 13 pontos, um de distância do Flamengo, primeiro colocado. Ao todo, a equipe tem quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Veja os relacionados do Vasco para enfrentar o Palmeiras

Goleiros: Léo Jardim e Daniel Fuzato

Laterais: Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Victor Luís

Zagueiros: João Victor, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Luiz Gustavo

Meio-campistas: Hugo Moura, Jair, Mateus Carvalho, Paulinho, Sforza, Tchê Tchê e Coutinho

Atacante: Garré, Adson, Alex Teixeira, Vegetti, Loide Augusto, Nuno Moreira e Rayan