Sem Gonzalo Plata e com Alex Sandro, Flamengo divulga relacionados para duelo contra o Cruzeiro

O Flamengo divulgou, neste sábado, a lista dos jogadores relacionados para o duelo contra o Cruzeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. A partida acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília).

O treinador Filipe Luís não contará com o ponta Gonzalo Plata, por conta de dores no joelho direito devido a um edema ósseo. O equatoriano passa por um controle de carga e seguirá em tratamento com o departamento médico do clube.

Confira os #Relacionados do Mengão, para a partida diante do Cruzeiro, pelo @brasileirao! Para a Nação fora do Brasil, assista ao jogo ao vivo na https://t.co/SXkgfcMyic! pic.twitter.com/SxnHjhhCIl ? Flamengo (@Flamengo) May 3, 2025

Por outro lado, o Flamengo vai contar com o retorno do Alex Sandro, que desfalcou a equipe nas últimas quatro partidas. O lateral esquerdo se recuperou de um edema muscular na coxa esquerda. Além disso, Pedro, Arrascaeta, Rossi e De La Cruz, poupados na partida contra o Botafogo-PB, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, também foram relacionados.

Invicto da competição, o Rubro-negro é o líder do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos conquistados, um a mais que o vice-líder Palmeiras. O Cruzeiro, por sua vez, ocupa a 4ª posição, com dez pontos somados.

Confira a lista dos relacionados do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro

Goleiros: Dyogo Alvez, Matheus Cunha e Agustín Rossi



Zagueiros: Danilo, João Victor, Léo Ortiz e Léo Pereira



Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Guillermo Varela e Wesley



Meias: Allan, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De La Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Gerson, Joshua e Matheus Gonçalves



Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael e Pedro