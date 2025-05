São Paulo segue sem vencer Fortaleza desde que Vojvoda assumiu o rival

O São Paulo não conseguiu quebrar o longo tabu de jamais ter vencido o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda nesta sexta-feira. Desde que o treinador argentino assumiu o comando do Leão do Pici, o Tricolor tem tido uma enorme dificuldade de superar o rival.

Passado o empate sem gols, em pleno Morumbis, nesta sexta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo soma seis derrotas e cinco empates em 11 jogos contra o time cearense sendo comandado por Vojvoda.

O Fortaleza com o treinador argentino à beira do gramado ostenta um aproveitamento de 69,7% contra o São Paulo. O Leão do Pici marcou 14 gols e sofreu apenas sete nesses 11 jogos.

Neste recorte teve até mesmo eliminação sofrida pelo São Paulo na Copa do Brasil. Em 2021, as duas equipes se enfrentaram nas quartas de final e o Tricoloe levou a pior, empatando em 2 a 2 o jogo de ida e sendo derrotado por 3 a 1 na volta.

Nesta sexta-feira, o Fortaleza chegou para a partida vindo de oito jogos sem vencer e beirando a zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas, nem mesmo o péssimo momento vivido nesta altura da temporada fez com que o jejum do São Paulo acabasse.

O São Paulo volta a campo na próxima terça-feira, quando visita o Alianza Lima, no Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor está a 11 jogos sem perder, mas são sete empates e quatro vitórias, o que tem deixado boa parte da torcida bastante insatisfeita.