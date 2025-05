São Paulo faz no fim e vence clássico contra Palmeiras no Brasileirão Feminino

O São Paulo visitou o Palmeiras, neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Na Arena Barueri, o Tricolor venceu por 2 a 1, com gols de Dudinha e Karla Alves. Enquanto Andressinha marcou para o Verdão.

Com o resultado, o São Paulo assume, momentaneamente, a 4ª posição, com 17 pontos conquistados. Por outro lado, o Palmeiras desperdiçou a chance de se aproximar dos líderes e segue na 3ª colocação, com os mesmos 17 pontos somados.

As duas equipes voltam a campo nesta terça-feira, pela primeira rodada do Campeonato Paulista feminino. O São Paulo recebe o Santos, às 21 horas (de Brasília), no Estádio do Canindé. O Palmeiras visita o Realidade Jovem, às 20 horas, no Estádio João Mendes Athayde.

O jogo

O Tricolor abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. Após dividida no meio-campo, Dudinha ficou com a bola, limpou a marcação e acertou um belo chute cruzado de fora da área.

Já na segunda etapa, em cobrança de falta, Andressinha colocou a bola na gaveta e anotou um golaço para deixar tudo igual no clássico, aos 34 minutos.

Nos acréscimos, Karla Alves recebeu na entrada da área e bateu no cantinho, sem chances para a goleira, para garantir a vitória do São Paulo, aos 52 minutos.