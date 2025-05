São Paulo goleia o Flamengo de Guarulhos e conquista primeira vitória no Paulistão sub-20

O São Paulo recebeu o Flamengo de Guarulhos, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Paulista sub-20. No CFA Laudo Natel, o Tricolor venceu por 4 a 0, com gols de Felipe Carneiro (dois), Gustavo Santana e Matheus Menezes.

Com o resultado, o São Paulo conquistou sua primeira vitória na competição e assumiu a 4ª posição do grupo 3, com quatro pontos. Por outro lado, o Flamengo de Guarulhos, que ainda não venceu, fica na 14ª colocação da chave, com um ponto conquistado.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), quando visita o Fluminense, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, no Estádio Marcelo Vieira. O Flamengo de Guarulhos recebe o Grêmio Prudente na próxima sexta-feira, às 15 horas, pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-20, no Prudentão.

Logo aos três minutos de jogo, o Tricolor abriu o placar. Após jogada pela ponta esquerda, Enzo Juan foi até a linha de fundo e cruzou para Felipe Carneiro, que apareceu livre para balançar as redes. Aos dez, em rápida troca de passes, Perroni fez lindo passe de letra e deixou Carneiro na cara do gol. O atacante tirou do goleiro e ampliou.

Na reta final da primeira etapa, após cobrança de escanteio, Gustavo Santana subiu mais alto que a marcação e, de cabeça, marcou o terceiro gol do São Paulo, aos 43 minutos.

Já no segundo tempo, o Tricolor aproveitou um vacilo da zaga do Flamengo de Guarulhos e arrancou pela ponta direita para servir Matheus Menezes. O ataque limpou a marcação e bateu no cantinho para fechar a goleada, aos 32 minutos.