Santos terá três reforços, mas Guilherme é desfalque contra o Grêmio; veja relacionados

O Santos divulgou, neste sábado, os relacionados para a partida contra o Grêmio, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. O técnico Cleber Xavier conta com novidades.

O atacante Soteldo e os meio-campistas Thaciano e Gabriel Bontempo estão de volta após se recuperarem de lesão. Em contrapartida, Guilherme é desfalque. O atacante teve diagnosticada uma lesão no músculo obturador externo da perna direita. Neymar, Zé Rafael, Souza e Álvaro Barreal completam a lista de baixas.

Foto: Divulgação/Santos FC

Cleber Xavier fará o seu segundo jogo como técnico do Santos. Ele estreou no empate de 1 a 1 com o CRB, na última quinta-feira, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O Peixe tenta se recuperar na temporada. No Brasileirão, o time está na penúltima colocação, com quatro pontos em seis jogos. O Grêmio aparece logo acima, em 18º, com cinco.

Os clubes se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio.