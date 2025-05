Santos perde para o Aguai pelo Paulista sub-20 e chega a sete jogos sem vencer

Neste sábado, o Santos perdeu por 3 a 2 para o Aguai, no CT Rei Pelé, pela segunda rodada do Campeonato Paulista sub-20.

O Peixe chegou a abrir 2 a 0, com gols de Samuel e Robinho Jr. Contudo, os visitantes buscaram a virada com Hony, Rayone e Rodrigo Sabara, este já nos acréscimos do segundo tempo.

Com o resultado, o Santos segue sem vencer no torneio. Agora, são duas derrotas em dois jogos. Na temporada, são sete compromissos sem saber o que é vitória. Já o Aguai conquistou o seu primeiro triunfo após perder na estreia.

Os Meninos da Vila focam agora no Campeonato Brasileiro sub-20. O time recebe o Grêmio na quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), pela nona rodada da competição.