Santos empata com o Minas Brasília na Vila Belmiro pelo Brasileirão feminino Série A2

O Santos ficou apenas no empate de 1 a 1 com o Minas Brasília (DF), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino Série A2. Nath Pitbull foi a autora do gol santista.

Final de jogo. As #SereiasDaVila empataram no Alçapão. pic.twitter.com/L6J5u3WlWl ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) May 3, 2025

Com o resultado, as Sereias da Vila aparecem na segunda colocação, com sete pontos, assim como o Minas Brasília, que lidera.

O próximo compromisso do Alvinegro Praiano é pela partida de estreia do Paulistão feminino. O Santos joga como visitante em clássico contra o São Paulo no Canindé, às 21 horas (de Brasília) da próxima terça-feira.

Já o próximo embate das Sereias pelo Brasileirão será no dia 17, contra o Taubaté, fora de casa, às 15 horas.