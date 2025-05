Sabalenka supera Gauff e conquista o título do Aberto de Madri

(Reuters) - A número um do mundo, Aryna Sabalenka, superou a reação da quarta cabeça de chave Coco Gauff no segundo set para garantir uma vitória por 6-3 e 7-6(3) e conquistar seu terceiro Aberto de Madri no sábado, quando a tricampeã de majors conquistou seu terceiro título este ano no circuito WTA.

Uma Sabalenka dominante venceu quatro games seguidos sem sofrer pontos, abrindo 4 a 1 no primeiro set. Embora a ex-campeã do US Open, Gauff, tenha reagido com uma quebra para fazer 4 a 2, a bielorrussa garantiu o set com mais uma quebra.

Gauff quebrou o saque de Sabalenka para abrir 2 a 1 no segundo set e manteve a pressão para abrir 5 a 3. Mas as duplas faltas de Gauff no saque permitiram que Sabalenka devolvesse a quebra e fizesse 5 a 5 antes de conquistar o título WTA 1000 no tiebreak.

Sabalenka, que completa 27 anos na segunda-feira, agora divide o recorde de títulos do Aberto de Madri com Petra Kvitova. Ela empatou seu recorde no confronto direto com Gauff, com cinco vitórias cada, após 10 confrontos.

(Reportagem de Chiranjit Ojha em Bengaluru)