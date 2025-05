Ryan Garcia é dominado por Rolly Romero em luta válida por cinturão mundial

Rolly Romero derrotou Ryan Garcia por decisão unânime na noite da última sexta-feira (2), na luta principal do evento Fatal Fury: City of the Wolves, realizado em plena Times Square, em Nova York (EUA). O duelo marcou o retorno do californiano aos ringues após um ano de suspensão - por falhar nos testes antidoping realizados pela VADA (Associação Voluntária Antidoping) antes e depois da luta contra Devin Haney, em abril de 2024 -, mas terminou com atuação superior do adversário, que conquistou o cinturão regular dos meio-médios (67 kg) da WBA (Associação Mundial de Boxe).

O combate começou com equilíbrio. Garcia usou bem o jab de esquerda para controlar a distância e ditar o ritmo. No entanto, no segundo assalto, Romero mudou o cenário ao aplicar dois ganchos seguidos, que levaram o rival à lona. Apesar da rápida recuperação, a queda teve impacto decisivo no desenrolar do confronto (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Ao longo dos 12 rounds, o representante de Las Vegas adotou uma estratégia eficiente, alternando golpes no corpo e movimentação para neutralizar os avanços do oponente. O ex-campeão, por sua vez, apresentou baixo volume ofensivo nos assaltos seguintes, permitindo que o ritmo da luta fosse ditado pelo desafiante.

As papeletas dos juízes apontaram vitória clara: 115-112, 115-112 e 118-109. Com o resultado, Romero chega à sua 17ª vitória como profissional, enquanto Garcia sofre o segundo revés na carreira. O embate era considerado um passo rumo à aguardada revanche contra Devin Haney, mas o resultado coloca em dúvida os próximos movimentos do pugilista na divisão.

Registro de Garcia no boxe

Ryan Garcia, de 26 anos, é um fenômeno do boxe. O americano se tornou sensação da internet ao publicar vídeos de seus treinos, possui 12,2 milhões de seguidores em sua conta oficial no 'Instagram' e, como profissional, construiu um cartel composto por 24 vitórias, sendo 20 delas por nocaute, duas derrota e um 'no contest' (sem resultado).

