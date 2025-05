Rockets se impõem sobre os Warriors, forçam jogo 7 dos playoffs da NBA e decidem vaga em casa

O Houston Rockets passou por um verdadeiro teste de fogo na noite desta sexta-feira, mas cumpriu o objetivo de se manter vivo nos playoffs da NBA. A franquia foi até São Francisco e, mesmo diante de um Chase Center lotado, venceu o Golden State Warriors por 115 a 107, empatando a série em 3 a 3 e forçando a necessidade do jogo 7 para definir quem vai às semifinais do torneio.

O triunfo no terreno do rival agora joga a pressão para o outro lado, já que o time comandado pelo técnico Ime Udoka vai ter a vantagem de atuar em casa diante dos Warriors. O confronto está agendado para este domingo. Quem vencer enfrenta o Minnesota Timberwolves na próxima etapa eliminatória.

A partida marcou o duelo particular dos armadores dos dois times, que encerraram o embate como cestinhas ao anotar 29 pontos. Vencedor no confronto, Fred Van Vleet acabou sendo mais efetivo do que Stephen Curry. Ele acertou sete dos 13 arremessos que arriscou e converteu todos os nove lances livres que teve.

Para o técnico Ime Udoka, seus comandados se superaram para conseguir empatar a série de playoffs a fim de forçar o sétimo encontro. "Era um mantra entrar nesse confronto e jogar no nosso limite. Fizemos um jogo físico e isso nos favoreceu", afirmou o comandante.

A inesperada derrota em casa e a necessidade de ter de buscar a classificação na casa do rival já fez o técnico Steve Kerr iniciar o trabalho de motivar os seus jogadores para o duelo decisivo que acontecerá no Toyota Center.

"Vi o que este grupo pode fazer ao longo dos anos. Participamos de muitos "jogos 7" e tivemos muito sucesso. Vamos agora nos preparar e reunir forças para estar prontos para a ação", comentou o treinador dos Warriors.

Autor de 27 pontos na partida, Jimmy Butler lamentou o apagão que o time sofreu ao falhar em 13 arremessos consecutivos no quarto período. Após a derrota, ele pediu para este jogo ser esquecido e enfatizou que o foco deve ser no embate de domingo.

"Temos de parar de pensar tanto neles (Rockets) e concentrar no nosso jogo. Vamos ficar bem e só precisamos continuar fazendo a jogada certa. Se fizermos isso, vamos conseguir ter uma boa atuação", disse o ala-pivô dos Warriors.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Golden State Warriors 107 x 115 Houston Rockets - Série empatada em 3 a 3

Acompanhe o jogo deste sábado:

Denver Nuggets x Los Angeles Clippers