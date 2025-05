Remo defende invencibilidade em busca do G-4 e trio quer respirar na Série B

Ainda invicto na Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo quer manter o ritmo para entrar ou ao menos se aproximar da zona de acesso à primeira divisão, o G-4. O time paraense volta a campo neste sábado, que contará apenas com dois jogos da sexta rodada. Já Amazonas, Volta Redonda e Paysandu tentam sair da zona de rebaixamento.

Em cinco jogos, o Remo teve duas vitórias, ambas em casa, e três empates, chegando a nove pontos, apenas a um do G-4. Às 16h, recebe o Amazonas no Mangueirão, em Belém (PA), para defender o aproveitamento perfeito em casa. O adversário ainda não venceu e soma apenas dois pontos, em 19º e penúltimo lugar.

A outra partida, às 20h30, reúne outros dois times da zona de rebaixamento. Volta Redonda e Paysandu duelam no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O time fluminense tem apenas um ponto, na lanterna (20º), enquanto os paraenses têm dois, em 18º. O Paysandu chega em um momento um pouco melhor, pois conquistou seus pontos nas duas últimas rodadas, encerrando sequência de três derrotas.

A sexta rodada seguirá com quatro jogos no domingo. O Athletico-PR entra em campo, assim como os paulistas Novorizontino e Botafogo, além do clássico catarinense entre Chapecoense e Criciúma. Goiás e Avaí jogam na segunda-feira e outras duas partidas vão encerrar a lista na terça-feira.

Confira os jogos da 6ª rodada da Série B:

SÁBADO

16h

Remo x Amazonas

20h30

Volta Redonda x Paysandu

DOMINGO

16h

Atlético-GO x Novorizontino

18h30

Athletico-PR x Botafogo-SP

Chapecoense x Criciúma

20h30

Operário-PR x América-MG

SEGUNDA-FEIRA

19h

Goiás x Avaí

TERÇA-FEIRA

19h30

CRB x Cuiabá

21h30

Athletic x Vila Nova