Relacionados: Fla veta Plata e tem retorno de Alex Sandro contra o Cruzeiro

O departamento médico do Flamengo vetou o atacante equatoriano Plata da partida de amanhã, contra o Cruzeiro, às 18h30, no Mineirão (MG). Em compensação, o Rubro-Negro terá o retorno do lateral esquerdo Alex Sandro.

O que aconteceu

Plata está com um edema ósseo no joelho direito. Este foi o mesmo problema que o tirou do jogo contra a LDU, no Equador, pela Libertadores. Segundo a nota oficial, ele passa por um "controle de carga".

O jogador Gonzalo Plata, com dores no joelho direito por conta de um edema ósseo, está fora da partida deste domingo (4), contra o Cruzeiro. Ele passa por um controle de carga e seguirá em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo. -- Flamengo (@Flamengo) May 3, 2025

A boa notícia é o retorno de Alex Sandro. O jogador está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e não atua desde o dia 16 de abril, na goleada por 6 a 0 sobre o Juventude.

Outros que retornam são Arrascaeta, Pedro, De la Cruz e Rossi. O quarteto foi poupado do duelo contra o Botafogo-PB, no meio da semana, pela Copa do Brasil, também por controle de carga.

Espero que a gente possa fazer um grande jogo. Tivemos um bom resultado no meio da semana, no último jogo do Brasileiro também fizemos uma grande partida e espero que possamos dar sequência no resultado e também no desempenho que a gente vem fazendo, tendo o controle dos jogos. Sabendo que vai ser muito difícil, Cruzeiro tem uma grande equipe, na casa deles também. Mas a gente, como sempre, vai entrar para vencer

Pedro, à Flamengo TV

