Rafael lamenta empate "frustante" do São Paulo e comenta vaias no Morumbis: "Torcedor sai chateado"

O São Paulo chegou ao sexto empate no Campeonato Brasileiro. Na noite da última sexta-feira, Ferreirinha desperdiçou um pênalti na etapa final e o Tricolor só empatou sem gols com o Fortaleza, em pleno Morumbis, pela sétima rodada da competição nacional.

O goleiro Rafael, titular mais uma vez na temporada, fez uma breve análise do empate que classificou como "frustrante". Na visão do goleiro, o Tricolor poderia ter saído com os três pontos, e de fato: os donos da casa tiveram quatro finalizações ao gol, contra apenas uma do Fortaleza.

E o São Paulo teve, ao menos, duas chances claras de gols no empate desta sexta-feira: o pênalti de Ferreirinha e um lance de Lucas Ferreira, que ficou cara a cara com João Ricardo no início do segundo tempo, mas teve a finalização defendida pelo adversário.

"Todo jogo que temos empatado, nosso sentimento pós-jogo é de frustração, porque queríamos a vitória e entramos para ganhar todas as partidas. Hoje, saímos de campo chateados mais uma vez, porque acho que poderíamos ter ganhado. Fizemos por merecer. Jogamos melhor do que a equipe do Fortaleza, então saímos chateados por não ter vencido, mas tranquilos também por saber que estamos no caminho certo. Em todos os empates pelo Brasileiro, acho que fomos superiores e merecíamos ganhar grande parte deles. É essa sorte virar para o nosso lado, ou então os detalhes bem pequenos fazerem com que a gente busque os três pontos", disse Rafael na zona mista.

Com o resultado, o São Paulo somou seu sexto empate no Brasileirão. A equipe tricolor alcançou os nove pontos e pulou para a oitava colocação, mas ainda pode perder posições ao longo da rodada, que foi aberta nesta sexta-feira.

Em função da nova igualdade, parte da torcida vaiou a equipe após o apito final no Morumbis. O goleiro, então, questionado sobre tal insatisfação dos torcedores. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que os torcedores vaiaram o time em 2025.

"O torcedor sai chateado, como nós também dentro de campo, porque sabemos o quão importante é vencer e conquistar os três pontos em casa. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Acho que a maior chateação do torcedor é por não ter conquistado os três pontos, não pelo o que o time produziu. Eu quase não fiz nenhuma defesa, no ataque nós tivemos chances de fazer o gol. A frustração maior não é pelo que a gente vem produzindo, contra a equipe, mas pelos três pontos que não conquistamos", explicou o jogador.

Rafael ainda deu um pouco mais de detalhes sobre o papel de liderança que exerce dentro e fora de campo no São Paulo. O goleiro utilizou a braçadeira nesta sexta-feira na ausência de Calleri, que sofreu uma grave lesão no joelho e deve perder o restante da temporada.

"O nosso grupo é feito de vários líderes, e para mim é uma honra muito grande poder ser um líder dentro do São Paulo e poder usar algumas vezes a braçadeira de capitão, porque grandes jogadores já usaram e representaram. Nosso grupo é fantástico, trabalhamos muito, temos um ambiente maravilhoso, e isso tem refletido dentro de campo. Para mim, sempre vai ser um prazer muito grande representar o São Paulo como capitão, mas o mais importante de tudo é que sempre vou dar o meu melhor", destacou o atleta.

O São Paulo de Rafael, agora, volta suas atenções para a Copa Libertadores. Nesta terça-feira, o Tricolor visita o Alianza Lima, do Peru, às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, pela quarta rodada do Grupo D da competição continental.

"Encaramos cada jogo como uma final. Lá vai ser mais um grande duelo, uma grande final, e temos que entrar para vencer. Quando vestimos a camisa do São Paulo, sempre entramos em campo para vencer e para fazer o nosso melhor, e não vai ser diferente dessa vez", finalizou o arqueiro.