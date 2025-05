PSG perde por 2 a 1 para o Strasbourg e a ressaca do título continua

ESTRASBURGO, FRANÇA (Reuters) - O Paris St Germain, time reserva, perdeu por 2 a 1 para o quarto colocado Strasbourg no sábado, dando aos campeões da Ligue 1 outra derrota nos estágios finais da temporada.

O resultado deixou o Strasbourg empatado em 57 pontos com o Nice, que está em terceiro após vencer o visitante Reims por 1 a 0 na sexta-feira, na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões.

Com o título conquistado e a sequência invicta do PSG no campeonato encerrada com uma derrota por 3 a 1 para o Nice na última rodada, a única coisa em jogo para os visitantes era preservar um recorde de 39 jogos invictos fora de casa na Ligue 1 — o maior número nas cinco principais ligas da Europa.

No entanto, o técnico Luis Enrique manteve apenas João Neves do time titular que participou da vitória por 1 a 0 sobre o Arsenal na Liga dos Campeões, na primeira partida da semifinal, no meio da semana, aparentemente poupando jogadores importantes antes do jogo de volta na quarta-feira.

O PSG ficou para trás aos 20 minutos, quando o zagueiro Lucas Hernandez desajeitadamente completou uma cabeçada de Mamadou Sarr, do Strasbourg, após um escanteio, levando a bola para o próprio gol e dando a liderança aos anfitriões.

O Strasbourg dobrou a vantagem nos acréscimos do primeiro tempo, quando Felix Lemarechal pegou a bola fora da área e fez um lindo chute no canto mais distante.

Bradley Barcola descontou para o PSG em menos de um minuto do segundo tempo, após uma rápida corrida do meio-campo, antes de finalizar calmamente.

Apesar do forte início do segundo tempo e da pressão no final, o PSG não conseguiu marcar outro gol e sofreu sua segunda derrota consecutiva no campeonato.

