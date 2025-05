Pepa é demitido do Sport após derrota contra o Fluminense

Pepa não é mais o treinador do Sport. Neste sábado, após a derrota sofrida contra o Fluminense, pelo Brasileirão, a equipe pernambucana informou o encerramento do vínculo do técnico. A comissão técnica, formada por Samuel Correia, Hugo Silva, Pedro Oliveira e Pedro Azevedo, também deixa o Leão da Ilha.

O comandante não resistiu ao início ruim de Série A, com dois empates e cinco derrotas. A equipe ocupa a lanterna da tabela, com apenas dois pontos somados.

O português foi contratado em 3 de setembro de 2024, após a saída de Mariano Soso. No comando do Sport, dirigiu a equipe em 45 partidas, com 21 vitórias, 10 empates e 14 derrotas (aproveitamento de 55,5%).

Atualmente, a equipe vive um jejum de nove jogos sem vencer na temporada. Apesar disso, Pepa foi campeão pernambucano de 2025, diante do Retrô, nos pênaltis.

O Sport volta aos gramados no próximo domingo (16), contra o Cruzeiro, pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro.

Confira a nota oficial divulgada pelo Sport:

O Sport Club do Recife comunica, oficialmente, o desligamento do técnico Pepa. Juntamente com ele, deixam o Clube os membros de sua comissão técnica: Samuel Correia, Hugo Silva, Pedro Oliveira e Pedro Azevedo.

O Clube agradece aos profissionais pela dedicação, comprometimento e pelos serviços prestados ao longo do período em que estiveram à frente da equipe, durante o qual o Sport conquistou o título do Campeonato Pernambucano e o acesso para a Série A. Desejamos sucesso a todos na continuidade de suas carreiras.