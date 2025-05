Paulinho reencontra Vasco buscando maior sequência desde chegada ao Palmeiras

O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Vasco pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília (DF). O duelo marca o reencontro do atacante Paulinho com o clube que o revelou no futebol brasileiro.

O camisa 10 do Verdão mira sua maior sequência desde a estreia, que aconteceu no dia 12 de abril. Ao todo, ele disputou quatro jogos, todos saindo do banco de reservas e ainda não conseguiu participar de gols. Sua primeira oportunidade foi na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na Arena Barueri.

Na ocasião, ele entrou aos 31 minutos do segundo tempo na vaga de Estêvão. Paulinho foi anunciado em dezembro, fez toda pré-temporada, mas demorou quatro meses para estrear já que se recuperava de uma cirurgia na perna direita, feita ainda na época do Atlético-MG.

Depois de entrar no clássico, na rodada seguinte foi utilizado por Abel Ferreira em mais um triunfo, dessa vez por 1 a 0, contra o Internacional, atuando cerca de 20 minutos. Na sequência foi preservado e ficou fora da viagem para Fortaleza, onde o Verdão bateu o Leão do Pici, por 2 a 1. Voltando a ficar à disposição da comissão, Paulinho permaneceu apenas no banco de reservas na vitória sobre o Bolívar, em La Paz.

Enquanto isso, nos últimos dois compromissos engatou nova sequência e entrou em campo contra o Bahia, onde teve maior tempo jogado, pelo Brasileirão, mas não conseguiu evitar a derrota palmeirense por 1 a 0, no Allianz Parque. Na última quarta-feira, ajudou a equipe a conquistar a vitória sobre o Ceará, pela Copa do Brasil, no Castelão.

Se entrar em campo contra o Vasco, Paulinho somaria seu quinto jogo, sendo o terceiro consecutivo, e engataria a maior sequência desde sua estreia. Na equipe carioca, Paulinho disputou 35 jogos, marcou sete gols e deu quatro assistências antes de ir ao Bayer Leverkusen.

O Palmeiras perdeu a invencibilidade no Brasileirão na última rodada e ficou em segundo lugar, com 13 pontos, um a menos que líder Flamengo. De olho na ponta, o time comandado por Abel Ferreira quer retomar o caminho das vitórias no torneio nacional e se manter invicto como visitante em 2025.