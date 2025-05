Palmeiras x São Paulo: veja onde assistir ao clássico pelo Brasileiro feminino

O Campeonato Brasileiro feminino terá um clássico neste fim de semana. Palmeiras e São Paulo duelam neste sábado, a partir das 18h (de Brasília), na Arena Barueri, pela nona rodada do torneio nacional.

Onde assistir: O clássico será transmitido pelo SporTV, na rede fechada de televisão.

Como chegam as equipes?

As duas equipes estão em situações muito parecidas na tabela do Brasileiro feminino. O Palmeiras figura na terceira posição, com 14 pontos, enquanto o São Paulo, com a mesma pontuação, aparece na quarta colocação.

A campanha do Palmeiras, até o momento, é de cinco vitórias, dois empates e somente uma derrota. Na última rodada, as palestrinas golearam o Juventude, fora de casa, por 4 a 0.

Do outro lado, o São Paulo soma quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O Tricolor, entretanto, chega em baixa após ter sido superado pelo América-MG, em casa, por 3 a 1.