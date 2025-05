Palmeiras supera Referência e vence primeira como mandante pelo Paulista sub-20

Neste sábado, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista sub-20, o Palmeiras recebeu o Referência na Academia de Futebol 2, venceu por 4 a 0 e garantiu seu primeiro triunfo como mandante. Figueiredo, Juan Francisco, André Lucas e Kidani balan

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos seis pontos, agora na primeira colocação e alcançou seu primeiro resultado positivo fora de casa. Do outro lado, com a derrota, o Referência permaneceu sem pontuar, na 48ª e última posição.

O Palmeiras retorna aos gramados na próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília), quando recebe o Cruzeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na sexta, às 15h, o Referência visita o Sertãozinho, pela terceira rodada do Paulistão.

O placar foi inaugurado pelo Palmeiras aos 23 minutos do primeiro tempo. Após Heitor ser derrubado na área pelo goleiro Vinicius, o árbitro assinalou penalidade máxima. Figueiredo, então, foi para a cobrança e converteu.

Aos 36 minutos da etapa inicial, o Alviverde aumentou a diferença. Após cruzamento pela esquerda, a bola passou por todos na pequena área e sobrou nos pés de Juan Francisco, que arrematou de primeira para marcar.

O Verdão ampliou a vantagem aos 12 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio pela esquerda, André Lucas subiu mais alto que o marcador na área e desviou de cabeça para balançar as redes.

Aos 24 minutos da etapa final, o Palmeiras chegou ao seu quarto gol com Kidani, que se antecipou ao defensor adversário na pequena área após cruzamento rasteiro e concluiu de letra.

Armando, do Referência, recebeu cartão vermelho direto aos 30 minutos do segundo tempo após forte entrada em Luis Arthur e deixou o jogo mais cedo.