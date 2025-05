Palmeiras defende invencibilidade contra o Vasco de quase dez anos; confira o retrospecto

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Vasco pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para acontecer neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília (DF). A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira entra em campo defendendo uma invencibilidade de quase dez anos contra o rival carioca.

Sob o comando do treinador português, especificamente, o Verdão nunca perdeu para o Cruzmaltino. A última vitória do Vasco sobre o Alviverde foi em novembro de 2015. Na oportunidade, a equipe carioca venceu por 2 a 0, pela 34ª rodada do Brasileirão daquele ano. Nenê e Rafael Silva balançaram as redes.

Ao todo, o Palmeiras está invicto há 12 jogos, com oito vitórias e três empates. Levando em conta o recorte apenas sob comando de Abel Ferreira, são quatro triunfos e dois empates. O último embate entre as equipes também foi no Mané Garricha, no último ano, e o Verdão venceu por 1 a 0, com gol solitário de Flaco López.

Palmeiras e Vasco fazem um embate de mais de 92 anos. Os times se enfrentaram pela primeira vez na história em 1933. Desde então, disputaram 105 partidas, com 53 vitórias palmeirenses, 30 empates e 22 triunfos vascaínos.

Para manter o bom retrospecto contra o rival, o Palmeiras aposta em sua invencibilidade fora de casa neste ano. O Verdão está invicto há 17 jogos como visitante, com 14 vitórias e três empates. Essa é a maior sequência invicta do clube fora de casa desde o período entre novembro de 1995 e maio de 1996, quando ficou 21 partidas sem perder.

O Palmeiras quer retomar o caminho das vitórias no Brasileirão depois de perder a invencibilidade na competição na última rodada. A equipe de Abel Ferreira é a segunda colocada na tabela, com 13 pontos, um a menos que o líder Flamengo. O Verdão tem quatro vitórias, um empate e uma derrota.