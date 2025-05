Onde vai passar Corinthians x Inter pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Corinthians e Internacional medem forças hoje, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmite a partida ao vivo.

Com Dorival Júnior à beira do campo, o Alvinegro busca dar uma resposta imediata após a goleada sofrida na rodada anterior. O Corinthians foi derrotado pelo Flamengo por 4 a 0, no Maracanã.

O Internacional vem de uma vitória na competição. Atuando no Beira-Rio, o Colorado bateu o Juventude por 3 a 1, com bela atuação de Alan Patrick, autor de três assistências na partida.

Os dois times venceram seus jogos na Copa do Brasil. No meio de semana, o Corinthians superou o Novorizontino fora de casa por 1 a 0, enquanto o Inter largou na frente contra o Maracanã pelo mesmo placar, em Porto Alegre.

Corinthians x Inter -- Brasileirão 2025