Onde vai passar Bahia x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Do UOL, em São Paulo

Bahia e Botafogo medem forças hoje, às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo terá transmissão ao vivo do sportv (canal por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Tricolor vem de um resultado importante fora de casa. A equipe comandada por Rogério Ceni superou o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, na última rodada.

O Botafogo também teve um resultado positivo. No Nilton Santos, o Alvinegro venceu o clássico com o Fluminense por 2 a 0, com gols de Vitinho e Savarino.

As duas equipes entraram em campo pela 3ª fase da Copa do Brasil no meio da semana. O Glorioso venceu o Capital por 4 a 0, enquanto os baianos superaram o Paysandu por 1 a 0.

Bahia x Botafogo -- Brasileirão 2025