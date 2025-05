Norris vence sprint em Miami e reduz vantagem de Piastri em um ponto

MIAMI (Reuters) - Lando Norris teve a sorte de vencer uma corrida rápida do Grande Prêmio de Miami, com chuva e muitos acidentes, em uma dobradinha da McLaren no sábado, o que reduziu a vantagem do companheiro de equipe Oscar Piastri na Fórmula 1 para nove pontos.

Lewis Hamilton, da Ferrari, vencedor do primeiro sprint da temporada na China, estava sorrindo novamente após terminar em terceiro, com o safety car liderando as últimas voltas antes de perder vantagem no final.

"Minha sorte em Miami parece muito boa no momento, estou muito feliz", sorriu Norris, que venceu o grande prêmio principal do ano passado, conquistando sua primeira vitória na F1, depois de também se beneficiar de um período de safety car.

"Acho que não vou comprar nenhum bilhete de loteria neste lugar", comentou Piastri no rádio do carro.

Norris teve sorte com o safety car acionado no momento em que ele parou para trocar os pneus slicks, com Piastri já tendo parado, e voltou ainda na liderança que havia herdado do australiano.

"Eu provavelmente teria preferido que isso tivesse acontecido amanhã, em vez de hoje, mas aceito. Bom trabalho da equipe", disse ele.

Max Verstappen, da Red Bull, foi rebaixado para a última posição após receber uma penalidade de 10 segundos por uma saída insegura que levou a uma colisão no pit lane com o pole position da Mercedes, Kimi Antonelli.

Antonelli terminou em 10º — o jovem de 18 anos ficou com nada mais do que o recorde de pole position mais jovem da história da F1 em qualquer formato, em uma corrida adiada e encurtada das 19 voltas originais devido ao clima.

Charles Leclerc, da Ferrari, já havia sofrido um acidente no caminho dos boxes para o grid de largada em condições perigosas e não largou.

O safety car liderou o grid antes do procedimento de largada ser suspenso, com os pilotos tendo dificuldade para enxergar por causa do spray, e todos os 19 carros retornaram ao pit lane antes de uma eventual largada parada em uma pista que estava secando.

