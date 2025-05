Norris supera chuva e prova caótica e vence sprint do GP de Miami de F-1; Botoleto é 15º

Em uma prova que teve mau tempo como complicador no procedimento de largada, Lando Norris confirmou o bom momento da Mclaren e venceu a corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1, realizado neste sábado, em uma prova que contou com incidentes nos boxes e safety car no final. Seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, ficou em segundo lugar e Lewis Hamilton completou o pódio.

Ao fim da corrida, o Top-10 contou com Alex Albon em quarto seguido por George Russell, Lance Stroll, Liam Lawson, Olive Bearman, Yuki Tsunoda e Kimi Antonelli. Com sua Sauber, Gabriel Bortoleto foi o 15º.

A largada teve emoção logo nos primeiros metros. Pole position, Kimi Antonelli foi pressionado na saída e perdeu três posições. Na volta quatro, Piastri assumiu a primeira colocação, seguido do companheiro de McLaren Lando Norris e Max Verstappen, com sua Red Bull, figurou na terceira colocação.

George Russell figurou no quinto posto atrás de Antonelli com Lewis Hamilton, da Ferrari, em sexto, seguido de Alexander Albon, Fernando Alonso, Liam Lawson e Isak Hadjar fechando as dez primeiras posições. Gabriel Bortoleto, com sua Sauber, ficou em 19º.

A partir da volta 11, os pilotos começaram a ir para os boxes a fim de trocar os pneus. No giro 13, Carlos Sainz, da Williams, teve o pneu furado na pista. Piastri foi para os boxes em seguida e Norris assumiu a ponta.

Restando três voltas para o fim, Fernando Alonso bateu forte e foi obrigado a abandonar a corrida sprint. Por conta do acidente com o piloto espanhol da Aston Martin, o safety car precisou ser acionado na volta 16 de um total de 18. Envolvido em um acidente com Kimi Antonelli nos boxes, Verstappen sofreu uma punição de dez segundos dos juízes.

A forte chuva no circuito de Miami provocou imprevistos e adiou o horário previsto para o começo da prova. No procedimento de largada, os pilotos reclamaram da visibilidade baixa em função do mau tempo e os organizadores optaram pela interrupção.

Em uma prova onde o caos tomou conta da corrida muito em função da chuva, três pilotos não completaram a prova: Fernando Alonso, da Aston Martin, Carlos Sainz, da Williams e ainda o monegasco Charles Leclerc, com a sua Ferrari.

Os competidores retornaram para os boxes até que a chuva parou e o estafe do autódromo entrou em ação para tirar o excesso de água da pista para que o início da disputa fosse novamente autorizada.

Os pilotos voltam para a pista de Miami ainda neste sábado para a definição do grid da prova principal, às 17h (horário de Brasília). A corrida está programada para acontecer no mesmo horário, mas no domingo.

Confira o resultado da corrida sprint do GP de Miami:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 18 voltas

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), + 0,672

3º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), + 1,072

4º - Alexander Albon (TAI/Williams), + 2,522

5º - George Russell (ING/Mercedes), +3,127

6º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), +3,412

7º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min28s375, +4,024

8º - Oliver Bearman (ING/Haas), + 4,024

9º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), + 5,153

10º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), + 5,635

11º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), +5,973

12º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), +6,153

13º - Isack Hadjar (FRA/RB), +7,502

14º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), +8,998

15º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), + 9,975

16º - Jack Doohan (AUS/Alpine), +9, 909

17º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), + 12, 059

Não completaram a prova

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min27s790

Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), sem tempo

Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min26s808