Napoli derrota o Lecce e mantém vantagem na liderança do Campeonato Italiano

Com um gol do atacante Giacomo Raspadori ainda no primeiro tempo, o Napoli conseguiu um importante resultado neste sábado, fora de casa, para se manter no topo da classificação do Campeonato Italiano, ao derrotar o Lecce pelo placar de 1 a 0, em partida válida pela 35ª rodada da competição.

O resultado deixa a equipe de Nápoles em uma posição confortável. O triunfo levou a equipe celeste aos 77 pontos no torneio nacional. Já o Lecce vive uma situação completamente desfavorável. Com 22 pontos, a equipe tenta fugir das últimas colocações.

Disposto a manter o embalo (vem de três vitórias consecutivas), o time do técnico Antonio Conte volta a campo no próximo final de semana e enfrenta o Genoa, no domingo, no estádio Armando Diego Maradona. Já o Lecce busca a reabilitação como visitante e vai medir forças com o Verona.

O gol que determinou o resultado final saiu em um lance de bola parada. Raspadori foi para uma cobrança de falta na entrada da área e acertou o canto direito do goleiro Falcone, para estufar a rede, e fazer 1 a 0 para os visitantes.

Na volta do intervalo, o Lecce se lançou ao ataque e o Napoli passou a se defender para explorar os espaços no lado ofensivo. Os anfitriões ainda tiveram a chance do empate nos acréscimos com Lassana Coulibaly. Ele arriscou um chute de longe e a bola raspou o travessão.

Com o duelo sob controle, a equipe de Antonio Conte valorizou a posse de bola, congestionou o meio-campo e, com um forte esquema defensivo, conseguiu garantir o triunfo longe de seus domínios.

Mais cedo, duas partidas foram disputadas pela rodada deste sábado. A Udinese visitou o Cagliari e bateu o anfitrião por 2 a 1, chegando aos 44 pontos contra 33 de seu oponente. O Como também levou a melhor jogando fora de casa e derrotou o Parma por 1 a 0, somando 45. Com o revés, a equipe de Parma se mantém com 32 na tabela.