Napoli derrota Lecce e abre vantagem na liderança do Italiano

Neste sábado, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli visitou o Lecce no Stadio Comunale Via del Mare, venceu por 1 a 0 e abriu vantagem para a vice-líder Inter de Milão. Raspadori foi quem balançou as redes para a equipe visitante.

Com o resultado, o Napoli chegou aos 77 pontos, na primeira colocação da tabela, e abriu vantagem para a Inter de Milão, que soma 71, mas ainda atua nesta rodada, contra o Verona. Do outro lado, com a derrota, o Lecce permaneceu com 27 unidades, na 17ª posição.

O Napoli retorna aos gramados no próximo domingo (11/05), quando recebe o Genoa, no Estádio Stadio Diego Armando Maradona. No mesmo dia, mas às 10h, o Lecce visita o Verona. Ambos os duelos serão válidos pela 35ª rodada.

O primeiro e único gol da partida foi marcado aos 24 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta pela esquerda, Raspadori bateu firme no canto esquerdo do goleiro Falcone, que nada pôde fazer para evitar o tento.