Messi e Suárez marcam, e Inter Miami goleia o NY Red Bulls pela MLS

O Inter Miami goleou o New York Red Bulls por 4 a 1 neste sábado, pela 11ª rodada da MLS (liga norte-americana de futebol), no Chase Stadium. Lionel Messi, Luis Suárez, Picault e Weigandt balançaram as redes para os mandantes, enquanto Choupo-Moting marcou para os visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Javier Mascherano ocupa a quarta colocação da Conferência Leste, com 21 pontos. Do outro lado, o New York aparece em nono lugar na Conferência, com 15 pontos somados.

O Inter Miami volta a campo no próximo sábado, contra o Minnesota United. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Allianz Field. Por sua vez, o New York enfrenta o Colorado Springs Switchbacks, no Weidner Field, às 22h30 de terça-feira.

O jogo

A equipe mandante abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo. Após cruzamento pela direita, Picault apareceu sozinho na segunda trave e completou para o gol.

Já aos 30, Weigandt aproveitou cruzamento pela esquerda e se jogou de cabeça para mandar a bola para o fundo das redes.

Logo em seguida, aos 38, Suárez apareceu na área e finalizou de primeira para defesa do goleiro. O próprio uruguaio pegou o rebote e finalizou para o gol.

Ainda no primeiro tempo, aos 42, os visitantes descontaram com Choupo-Moting. O atacante subiu na segunda trave e testou firme, encobrindo o goleiro.

A vitória virou goleada graças a ele: Lionel Messi. O astro argentino tabelou com Segovia na entrada da área e finalizou de pé esquerdo para dar números finais à partida.