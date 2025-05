Matheus Lima obtém melhor marca pessoal nos 400 m com barreiras na Diamond League

O atleta Matheus Lima correu os 400 m com barreiras com sua melhor marca pessoal - em 48.08 - neste sábado, no China Textile Centro de Esportes da Cidade, em Shaoxing/Kegiao, na China, pela Liga Diamante, o circuito nobre da World Athletics.

O cearense ficou na segunda posição, atrás do norueguês Karsten Warholm, que assumiu a liderança do Ranking Mundial de 2025, com 47.28. O sueco Carl Bengstrom (48.72) foi o terceiro colocado na prova.

A marca de Matheus é a terceira melhor do mundo na temporada, atrás de Warholm e do também brasileiro Alison dos Santos, que correu 47.61 na etapa de Kingston, na Jamaica.

O alvo de Matheus Lima na temporada é o Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro. Agora, Matheus melhorou também o índice para o Mundial de Atletismo nos 400 m com barreiras (tinha 48.12, em Chorzów, Polônia, em 25 de agosto de 2024).

E na semifinal do Campeonato Brasileiro sub-23, realizado em Bragança Paulista, Matheus superou a marca mínima exigida pela World Athletics (44.85) para ir ao Mundial nos 400 m rasos, com 44.63.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBAt - Atletismo Brasileiro (@atletismo.brasil)

Na Diamond League, o cearense também ficou em segundo lugar nos 300 m com barreiras (33.98), em Xiamen, na China, e agora cumpriu o objetivo anunciado antes de sair do Brasil, que era fazer a sua melhor marca pessoal nos 400 m com barreiras, na terceira vez em que competiu um meeting da Liga Diamante.

Matheus se juntará a seleção brasileira em Guangzhou, na China, para a disputa do 7º Campeonato Mundial de Revezamentos, nos dias 10 e 11 de maio. O Brasil disputará o 4×100 m masculino, o 4×400 m feminino, masculino e misto.

Em busca de pontos no Ranking, vários atletas brasileiros competiram na última sexta-feira e ganharam medalhas no Grand Prix Sul-Americano Orlando Guaita, em Santiago, no Chile. A dupla brasileira Andressa de Morais (61,47 m) e Izabela Rodrigues (60,70 m) fez dobradinha no pódio do lançamento do disco, com ouro e prata. Também Nicolas Yglesias Nascimento (5,10 m) e Lucas Alisson Pedro (5,00 m) foram ao pódio do salto com vara, com prata e bronze.

Eduardo de Deus, nos 110 m com barreiras (13.67), e Felipe Izidoro da Silva, no salto triplo (15,84 m) conquistaram medalhas de ouro; e Ana Carolina Miguel, no arremesso do peso (16,54 m), Jaqueline Weber, nos 800 m (2.06.65), e Wellington Fernandes da Cruz, no lançamento do disco, com 63,68 m (melhor marca pessoal), conquistaram a prata.

Já na corrida Tóquio Speed Race, realizada neste sábado, no Japão, os brasileiros Núbia de Oliveira e Johnatas de Oliveira Cruz correram os 10 km. Núbia terminou na 13ª posição (32:37), e Johnatas em 20º (28:29).