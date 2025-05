Marina Rodriguez é nocauteada no 2° round e anuncia sua aposentadoria do MMA

A brasileira Marina Rodriguez foi superada por nocaute técnico no segundo round pela canadense Gillian Robertson, neste sábado (3), em duelo válido pelo card preliminar do UFC Des Moines. Pouco após o revés, a atleta de 38 anos, que fazia mistério sobre o seu futuro, anunciou sua aposentadoria do MMA profissional.

O resultado marcou a quinta derrota da gaúcha nas últimas seis apresentações, encerrando uma trajetória de altos e baixos no octógono. Presente no top 10 da categoria peso-palha (52 kg) por um longo período, ela ocupava atualmente a nona colocação no ranking e optou por se despedir do esporte após mais de uma década de carreira.

Em sentido contrário, a representante do Canadá vive fase ascendente. Décima segunda colocada da divisão antes do confronto, Robertson controlou as ações com eficiência no solo e garantiu a interrupção do árbitro no segundo assalto. Com o triunfo, engata a quarta vitória consecutiva no peso-palha e se consolida como um dos nomes em ascensão na categoria.

Com o anúncio, Marina encerra sua campanha no Ultimate com um cartel de sete vitórias, seis derrotas e dois empates, além de passagens marcantes contra algumas das principais atletas da divisão. Entre seus triunfos, destacam-se os sobre Mackenzie Dern e Amanda Ribas.

A luta

O primeiro round começou com a brasileira movimentando-se pelo octógono, fazendo a adversária andar atrás dela. Marina desferiu alguns golpes, mas nenhum deles teve um impacto significativo. Por outro lado, Robertson, eficiente nas quedas, não perdeu tempo e logo levou a luta para o solo. A canadense tentou passar a guarda da brasileira e chegou a buscar um katagatame. Sem conseguir aplicar o golpe, ela partiu para o ground and pound, o que provocou um inchaço no rosto de Marina, que sofreu pressão até o fim do assalto.

No início do segundo round, Robertson derrubou a adversária com um single leg. Marina ainda tentou encaixar um enforcamento, mas não conseguiu sustentar a posição e deu espaço para a canadense escapar. Em seguida, a lutadora montou e desferiu socos firmes, até que o árbitro interrompeu o combate e decretou o nocaute técnico.

Confira todos os resultados do UFC Des Moines abaixo:

Gillian Robertson venceu Marina Rodriguez por nocaute técnico no segundo round

Quang Le venceu Gaston Bolanos por finalização no segundo round

Thomas Petersen venceu Don'tale Mayes por decisão unânime

Juliana Mille venceu Ivana Petrovic por decisão unânime

