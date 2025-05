Marcelo Teixeira detalha desafios financeiros, SAF e reconstrução do Santos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, voltou a se pronunciar publicamente sobre o momento financeiro vivido pelo clube. Em entrevista cedida à ESPN nesta sexta, o dirigente abordou a situação financeira delicada do Peixe, as cobranças por resultados em campo e o debate em torno de uma possível transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

"Eu não consigo fazer mágica com toda a nossa equipe, mesmo sendo tão competentes, os profissionais que hoje estão no Santos estão trabalhando para alcançar esse nível de excelência. Tem que ter realmente um processo onde se exija, antes da cobrança, lógico que ela é natural e ela é válida, tem que acontecer mesmo essas críticas construtivas para que o Santos goste aquilo que está fazendo no dia a dia do seu trabalho, assim como também essa situação da SAF", afirmou.

Marcelo Teixeira reforçou que o Alvinegro ainda passa por um momento de recuperação administrativa, o que tem exigido paciência e planejamento. O presidente destacou os avanços internos desde que assumiu a gestão no fim de 2023, quando o Peixe ainda se preparava para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

"Entendo que, no momento certo, estaremos tendo a estrutura capaz para a opção da SAF caso o quadro associativo entenda. O Marcelo Teixeira trabalhará para que o Santos realmente tenha a gestão profissional e esteja equilibrando a sua receita com a sua despesa. Quando assumimos, tivemos todas as receitas comprometidas. O Campeonato Paulista era a única competição que nós tínhamos. Ainda sim, pagamos três transfer bans", continuou.

"Tivemos outros quatro transfer bans pagos e evitados porque fizemos o acordo antecipado do ano passado, condicionando as nossas dívidas. Então, é realmente um trabalho onde existe uma gravíssima crise, e o Santos está contornando-a. A luta é para que o Santos seja um protagonista, mas precisa de tempo para que isso aconteça", concluiu Teixeira.

Apesar da pressão da torcida e da má fase no Campeonato Brasileiro ? com o time ocupando a 19ª colocação após seis rodadas ?, o presidente reforçou que o clube vive uma fase de reconstrução, tanto esportiva quanto institucional. O tema SAF segue em avaliação, mas, segundo ele, somente será levado adiante com o suporte de uma estrutura sólida e com a aprovação do quadro associativo.