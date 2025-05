Maldição? Deiveson tenta se tornar primeiro brasileiro a vencer luta principal do UFC em 2025

Neste sábado (3), Deiveson Figueiredo lidera o UFC Des Moines em um aguardado confronto diante de Cory Sandhagen. Mas para além do adversário americano, 'Daico' terá que lutar contra uma incômoda sina vigente na atual temporada. Quando adentrar ao octógono, o ex-campeão peso-mosca (57 kg) será o sétimo lutador nascido no Brasil a entrar em ação em uma luta principal do Ultimate em 2025. Nas outras seis oportunidades anteriores, os atletas tupiniquins saíram derrotados.

Desta forma, Deiveson tenta colocar um ponto final no retrospecto que já está sendo chamado de 'maldição' entre os fãs de MMA brasileiros mais atentos às estatísticas. A missão do paraense, entretanto, está longe de ser das mais simples. Nas principais casas de apostas, Figueiredo é considerado azarão na proporção de 5 para 1 para o combate diante de Sandhagen, ex-desafiante ao cinturão dos pesos-galos (61 kg).

Relembre o histórico dos brasileiros no ano

Logo no primeiro card do ano, no dia 11 de janeiro, a mineira Amanda Ribas acabou sucumbindo contra Mackenzie Dern que, apesar de possuir dupla nacionalidade e também representar o Brasil, nasceu em Phoenix, no Arizona (EUA). Uma semana depois, no dia 18, Renato 'Moicano' foi finalizado pelo russo Islam Makhachev, na disputa do cinturão dos pesos-leves (70 kg).

Já em fevereiro, mais precisamente no dia 15, Gregory 'Robocop' acabou nocauteado no duelo de gerações contra o americano Jared Cannonier. Três semanas depois, no início de março, Alex 'Poatan' - brasileiro mais popular do atual plantel do UFC -, perdeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) após ser superado por pontos pelo wrestler do Daguestão Magomed Ankalaev.

Mais recentemente, em abril, no dia 12, Diego Lopes foi superado pelo australiano Alexander Volkanovski, em disputa que também colocou o título dos pesos-penas (66 kg) em jogo. No último sábado, em Kansas City, Carlos Prates viu sua invencibilidade no UFC chegar ao fim após perder nos pontos para o irlandês Ian Machado Garry.

De olho no cinturão

Caso consiga 'quebrar a banca' e colocar um ponto final na incômoda sina brasileira em lutas principais na atual temporada, Deiveson, atual número 5 do ranking, pode se aproximar de uma eventual disputa de título dos pesos-galos. Aos 37 anos, sem tempo a perder e com a alcunha de ex-campeão na categoria de baixo, Daico pode pleitear um grandioso bicampeonato no futuro próximo, caso tenha seu braço erguido contra Cory Sandhagen no 'main event' do UFC Des Moines.

