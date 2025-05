Lucas Moura cobra vitórias do São Paulo no Brasileirão: 'Temos que pontuar mais'

O São Paulo alcançou campanha incomum no Brasileirão após ficar no 0 a 0 com o Fortaleza, na noite desta sexta-feira. O time paulista chegou ao seu sexto empate em sete jogos numa trajetória invicta, porém preocupante, na avaliação de Lucas Moura, ídolo da torcida que voltou ao time no MorumBis, na abertura desta sétima rodada.

"(A sequência de empates) Incomoda. Claro que também estamos sem perder... Mas precisamos pontuar mais, temos que vencer. Teve jogos que performamos bem, mas não conseguimos os três pontos. Não podemos perder, mas alguns jogos podíamos ter ganhado, hoje era um exemplo disso. Temos que melhorar em alguns aspectos", comentou.

Lucas não entrou em detalhes sobre as dificuldades do São Paulo neste momento do Brasileirão. Mas deixou implícita a necessidade de aproveitar as chances no ataque. Contra o Fortaleza, Ferreirinha teve a chance do jogo em uma cobrança de pênalti, mas desperdiçou a oportunidade preciosa no segundo tempo.

O próprio retorno de Lucas ao time deve ajudar o técnico Luis Zubeldía a resolver este problema do ataque. Ele não entrava em campo 10 de março de 2025. Contra o Fortaleza, foi a campo no segundo tempo.

"Foram sete semanas bem difíceis. Muito ruim ficar machucado. Muito sofrimento, mas faz parte", afirmou. "Não foi o retorno que eu imaginava, ainda falta um pouco de ritmo. Quando ficar muito tempo fora, parece que ficamos um ano sem jogar. Mas é normal. Pouco a pouco vou recuperando a minha melhor forma."

O retorno de Lucas traz certo alívio para a torcida, que poderá também ter a volta de Oscar nos próximos dias. O retorno da dupla acontece em bom momento na temporada, principalmente em termos de efetividade no ataque são-paulino. O time não faz três gols numa mesma partida desde fevereiro, pelo Paulistão. Neste Brasileiro, já foram três empates por 0 a 0 e dois por 1 a 1.

A efetividade do ataque preocupa porque o São Paulo tem uma série de partidas decisivas e importantes nas próximas semanas, em busca de confirmar a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores - que pode vir na terça-feira, contra o Alianza Lima, no Peru. No domingo da semana que vem, dia 11, fará o clássico com o Palmeiras, no Allianz Parque.