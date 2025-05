Lecce x Napoli: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Italiano

O Napoli voltou à liderança do Campeonato Italiano. Neste sábado, pela 35ª rodada, a equipe defende a ponta contra o Lecce, às 13h (de Brasília), no Stadio Comunale Via del Mare

Onde assistir: o jogo terá transmissão da Espn e Disney +

Posições na tabela

Lecce - 27 pontos em 34 jogos - 17º lugar



Napoli - 74 pontos em 34 jogos - 1º lugar

Prováveis escalações

Lecce: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar e Gallo; Ramadani, Coulibaly e Pierret; Pierotti, Tete e Krstovic



Técnico: Marco Giampaolo

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín e Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano e Spinazzola; Lukaku



Técnico: Antonio Conte.

Arbitragem



Davide Massa será o árbitro do confronto